Змінено форму декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

Наказом Міністерства фінансів України від 9 червня 2021 року за номером 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» затверджено уніфіковану форму декларації з урахуванням особливостей, установлених статтею 336 Податкового кодексу України (ПКУ), щодо сплати податку на прибуток під час виконання угоди про розподіл продукції, в якій передбачена можливість доповнення показників податкових витрат іншими витратами, визначеними угодою про розподіл продукції, які не відшкодовуються компенсаційною продукцією. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.

Склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл продукції. Інші витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування від діяльності, пов’язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

Подання декларації має свої особливості.

Відповідно до підпункту «е» пункту 336.1 статті 336 ПКУ:

— базовий податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції — календарний квартал;

— декларація подається інвестором (оператором) щоквартально за кожний звітний податковий квартал;

— правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку — на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується;

— податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду;

— обов’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується.

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов’язку подавати фінансову звітність разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.

Строк подання декларації за І квартал, за II квартал, за III квартал, за IV квартал — 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду — кварталу.

Більш детальніше про те, що передбачає загальна, основна та прикінцева частини форми декларації, додатки до неї, йдеться у листі ДПС України від 17 листопада 2021 року за номером 25530/7/99-00-21-02-01-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області