…Матимете право на податкову знижку

Згідно з підпунктом 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки в зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164, суму коштів, сплачених ним на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати, підтверджені платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їхнього покупця (отримувача). У згаданих документах обов’язково повинна бути відображена вартість товарів (робіт, послуг) і строк їхнього продажу (виконання, надання). Такі вимоги підпункту 166.2.1 пункту 166.2 статті 166.

Коли ж за дорученням платника податків оплату за навчання здійснював працедавець, для підтвердження понесених витрат йому необхідно отримати довідку від працедавця, який за його дорученням здійснював перерахування коштів з одержуваного ним доходу та копії платіжних доручень, якими здійснювалося перерахування.

Відповідно ж до вимог пункту 3.7 глави 3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22, реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Враховуючи сказане, довідка від працедавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум коштів з одержуваного ним доходу до навчальних закладів для оплати його навчання чи навчання інших членів його сім’ї першого ступеня споріднення, є підставою для отримання платником податку податкової знижки за навчання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області