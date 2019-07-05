Не забудьте про обов’язкові реквізити

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до п’ятого абзацу пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», з першого липня 2019 року в акцизній накладній в окремих полях зазначаються обов’язкові реквізити.

Мова про такі обов’язкові реквізити від «а» до «м» включно:

— порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;

— дата складання акцизної накладної;

— повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, — особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий;

— код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий, та суб’єкта господарювання — отримувача пального або спирту етилового;

— повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — суб’єкта господарювання — отримувача пального або спирту етилового;

— код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

— опис пального або спирту етилового;

— обсяг пального в літрах, приведених до температури 15°C, або обсяг спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C;

— уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;

— уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;

— номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави та тип і ємність транспортного засобу — акцизного складу пересувного;

— ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;

— ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

— ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України;

— ознака щодо реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, в разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

— ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 Податкового кодексу, із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;

— адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

При реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» підпункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу:

— можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання;

— обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.

При реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, в разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий, складається одна акцизна накладна на реалізацію пального з акцизного складу на такий інший акцизний склад із зазначенням у такій акцизній накладній ідентифікаційних даних такого акцизного складу пересувного.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області