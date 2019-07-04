Нова зміна, нові старти

На завершення першої табірної зміни в дитячих оздоровчих таборах краю фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели масові всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти «Олімпійське літо» для юних фізкультурників ще в чотирьох районах. Учасниками змагань стали школярі, які відпочивали в «Промені» Теребовлянського, «Барвінку» Зборівського, «Соколі» Збаразького і «Лісовій казці» Лановецького районів.

А на початку цього тижня спортивне свято дітвори вже вдруге за літо завітало до оздоровчого комплексу «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району. І дві з половиною сотні юних фізкультурників весело та з ентузіазмом продемонстрували свою майстерність аж у дванадцяти різноманітних естафетах на швидкість, влучність, витривалість.

За успіхи в тій чи іншій заслужено отримували талони здоров’я, які після завершення змагань обміняли на призи із логотипом «Спорт для всіх» місцевого осередку НОК України в Тернопільській області та багаторічного спонсора «Олімпійського літа» — видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів