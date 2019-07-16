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Підтримують армію

16.07.201916.07.2019Автор Богдан Дікальчук
Підтримують армію

Упродовж шести місяців 2019 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 134 мільйони 25 тисяч гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли майже на 24,8 мільйона гривень.

Лише в червні цього року мешканці області сплатили 27 мільйонів 649,3 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії порівняно з червнем 2018 року зросли на чотири мільйони.

Військовий збір справляється з доходів, які, відповідно до податкового законодавства, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них, зокрема, належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області