Підтримують армію

Упродовж шести місяців 2019 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 134 мільйони 25 тисяч гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли майже на 24,8 мільйона гривень.

Лише в червні цього року мешканці області сплатили 27 мільйонів 649,3 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії порівняно з червнем 2018 року зросли на чотири мільйони.

Військовий збір справляється з доходів, які, відповідно до податкового законодавства, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них, зокрема, належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області