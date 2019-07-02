Податкова знижка за оплату допоміжних репродуктивних технологій

Статтею 166 Податкового кодексу України встановлено, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у пункті 166.3 згаданої статі. До нього включається сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік (підпункт 166.3.6).

Відповідно до частини сьомої статті 281 Цивільного кодексу України і статті 123 Сімейного кодексу України з метою удосконалення медичної допомоги населенню при лікуванні безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, наказом Міністерства охорони здоров’я від 9 вересня 2013 року за номером 787 затверджено Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 Податкового кодексу).

Згідно з підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). В зазначених документах обов’язково повинна бути відображена вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом (підпункт 166.2.2 пункту 166.2 статті 166).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області