Податок на прибуток — свята справа

У січні-червні 2019 року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 153,2 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із них до державного бюджету надійшло 136,6 мільйона гривень, а місцеві скарбниці отримали 16,6 мільйона. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження до зведеного бюджету збільшилися на 18,5 мільйона гривень.

Упродовж шести місяців цього року до загального фонду зведеного бюджету платники податків також спрямували 3,2 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. А лише в червні до зведеного бюджету вони сплатили 2,7 мільйона гривень податку на прибуток. У тому числі 2,4 мільйона до державного та 300 тисяч гривень — до місцевого бюджетів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області