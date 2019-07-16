Нещодавно в головному управлінні ДФС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління погашення боргу Михайло Манастирський спілкувався з усіма охочими на тему погашення заборгованості з єдиного соціального внеску.

— Бухгалтер прогавив сплату єдиного внеску. Яку суму штрафу і пені доведеться сплатити?

— За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачено штраф у розмірі двадцяти відсотків своєчасно несплачених сум. Також на суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня в розрахунку 0,1 відсотка на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Зазначу також, що сума штрафу та пені підлягає сплаті протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення або може бути оскаржена в цей же строк до органу доходів і зборів вищого рівня, або до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу доходів і зборів, посадовими особами якого прийнято це рішення.

— Якою датою вважається дата вручення вимоги платнику єдиного внеску при відсутності його за місцем проживання?

— Вимога вважається надісланою (врученою) платнику єдиного внеску в день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

— Частково погасив борг, зазначений у вимозі. Чи буде враховуватися ця сума погашення при передачі вимоги до органів виконавчої служби?

— Якщо платник частково сплатив суми недоїмки, та/або фінансових санкцій, та/або пені, зазначених у вимозі, до завершення строку остаточного узгодження, до органів ДФС/або органів Казначейства вимоги, які набрали чинності, пред’являються з урахуванням погашених сум боргу на дату пред’явлення.

— Коли фіскальна служба передає вимоги про сплату боргу (недоїмки) в органи виконавчої служби?

— Орган доходів і зборів протягом десяти робочих днів із дня узгодження вимоги (набрання нею чинності) надсилає її в порядку, встановленому законом, до органу державної виконавчої служби.

— Як здійснюється нарахування єдиного внеску фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність?

— Базою нарахування єдиного внеску для таких фізичних осіб є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Із першого січня 2017 року діє норма, яка передбачає, що коли платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто 918,06 гривні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області