Результати виборів 2019 по Партіях

Підрахунки голосів, ще не завершено, але як показує практика результати майже не змінюються після підтвердження результатів з мокрими печатками.
|1
|ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|42.50
|3 496 101
|2
|Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
|
|12.97
|1 067 056
|3
|Політична партія “Європейська Солідарність”
|
|8.57
|705 050
|4
|політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
|
|8.01
|659 511
|5
|Політична Партія “ГОЛОС”
|
|6.34
|521 724
Попередні результати на даний момент повідомляє сайт ЦВК