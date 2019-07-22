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Результати виборів 2019 по Партіях

22.07.201922.07.2019Автор Вільне Життя
Результати виборів 2019 по Партіях

Підрахунки голосів, ще не завершено, але як показує практика результати майже не змінюються після підтвердження результатів з мокрими печатками.

1 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” 42.50 3 496 101
2 Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
12.97 1 067 056
3 Політична партія “Європейська Солідарність”
8.57 705 050
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
8.01 659 511
5 Політична Партія “ГОЛОС”
6.34 521 724

Попередні результати на даний момент повідомляє сайт ЦВК