Результати виборів у Тернопільській області по мажоритарних округах

На даний момент результати у тернопільській області такі:
№163
|Богданець Андрій Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|
|25,70
|12 750
|Черкашин Максим Володимирович, Політична Партія “ГОЛОС”
|
|15,27
|7 578
|Барна Степан Степанович, Політична партія “Європейська Солідарність”
|
|14,07
|6 981
№164
|Василів Ігор Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|
|21,43
|18 375
|Головко Михайло Йосифович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”
|
|20,90
|17 921
|Боярський Вадим Андрійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
|
|14,46
|12 398
№165
|Чайківський Іван Адамович, самовисування
|
|34,37
|29 438
|Юрик Тарас Зіновійович, Політична партія “Європейська Солідарність”
|
|18,05
|15 459
|Кісілевич Володимир Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|
|16,70
|14 306
№166
|Люшняк Микола Володимирович, самовисування
|
|31,14
|15 151
|Сопель Ігор Михайлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|
|20,37
|9 914
|Стечишин Алла Василівна, самовисування
|
|12,81
|6 233
№166
|Гевко Володимир Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
|
|22,65
|15 834
|Шматько Володимир Петрович, Політична партія “Сила Людей”
|
|15,66
|10 946
|Квач Алла Василівна, Політична Партія “ГОЛОС”
|
|13,98
|9 774
дані ЦВК