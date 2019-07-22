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Результати виборів у Тернопільській області по мажоритарних округах

22.07.201922.07.2019Автор Вільне Життя
Результати виборів у Тернопільській області по мажоритарних округах

На даний момент результати у тернопільській області такі:

№163

Богданець Андрій Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
25,70 12 750
Черкашин Максим Володимирович, Політична Партія “ГОЛОС”
15,27 7 578
Барна Степан Степанович, Політична партія “Європейська Солідарність”
14,07 6 981

№164

Василів Ігор Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
21,43 18 375
Головко Михайло Йосифович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”
20,90 17 921
Боярський Вадим Андрійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
14,46 12 398

№165

Чайківський Іван Адамович, самовисування
34,37 29 438
Юрик Тарас Зіновійович, Політична партія “Європейська Солідарність”
18,05 15 459
Кісілевич Володимир Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
16,70 14 306

№166

Люшняк Микола Володимирович, самовисування
31,14 15 151
Сопель Ігор Михайлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
20,37 9 914
Стечишин Алла Василівна, самовисування
12,81 6 233

№166

Гевко Володимир Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
22,65 15 834
Шматько Володимир Петрович, Політична партія “Сила Людей”
15,66 10 946
Квач Алла Василівна, Політична Партія “ГОЛОС”
13,98 9 774

 

дані ЦВК

 