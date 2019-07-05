Розраховуються за нерухомість

Упродовж шести місяців цього року суб’єкти господарювання та громадяни Тернопільщини сплатили 40 мільйонів 774,6 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з січнем-червнем 2018 року надходження зросли на 8 мільйонів 380,2 тисячі гривень або на 25,9 відсотка. Юридичні особи сплатили 32 мільйони 542 тисячі гривень податку на нерухомість, що на 7 мільйонів 428,8 тисячі гривень більше, ніж торік. Фізичні особи перерахували до місцевих бюджетів 8 мільйонів 232,6 тисячі гривень, що на 951,4 тисячі більше порівняно з торішнім першим півріччям.

Лише у червні 2019 рок сплачено 7 мільйонів 359,2 тисячі гривень податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 318,7 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області