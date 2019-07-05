Економіка, Новини, Тернопіль

Розраховуються за нерухомість

05.07.201905.07.2019Автор Богдан Дікальчук
Розраховуються за нерухомість

Упродовж шести місяців цього року суб’єкти господарювання та громадяни Тернопільщини сплатили 40 мільйонів 774,6 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з січнем-червнем 2018 року надходження зросли на 8 мільйонів 380,2 тисячі гривень або на 25,9 відсотка. Юридичні особи сплатили 32 мільйони 542 тисячі гривень податку на нерухомість, що на 7 мільйонів 428,8 тисячі гривень більше, ніж торік. Фізичні особи перерахували до місцевих бюджетів 8 мільйонів 232,6 тисячі гривень, що на 951,4 тисячі більше порівняно з торішнім першим півріччям.

Лише у червні 2019 рок сплачено 7 мільйонів 359,2 тисячі гривень податку на нерухомість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 318,7 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області