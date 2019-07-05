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Розрахунок коригування податкової накладної

05.07.201905.07.2019Автор Богдан Дікальчук
Розрахунок коригування податкової накладної

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платникам податків забороняється формувати показники податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені першим абзацом пункту 44.1 статті 44.

Пунктом 6 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289, із змінами і доповненнями визначено що дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу при здійсненні операцій із постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної в разі допущення платником податку помилок при її складанні, в тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Тобто при складанні податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку з метою виправлення помилки може скласти розрахунок коригування до неї.

У такому розрахунку коригування:

— у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку;

— у заголовній частині розрахунку коригування — дані із заголовної частини податкової накладної з індивідуальним податковим номером покупця, на якого помилково (без факту здійснення господарських операцій) було складено податкову накладну;

— у розділі Б — зі знаком «—» (виводяться в «0») відповідні показники всіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

При цьому в графі 2.1 «Код причини» розрахунку коригування зазначається код «103» (повернення товару або авансових платежів).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області