Шашковий турнір для людей з особливими потребами

ДВА РОКИ ТОМУ на Тернопільщині зареєстрували громадську організацію «Біла тростина — Рідне Тернопілля». Нині вона нараховує майже шістдесят членів, серед яких ті, хто слабо бачить або незрячі. Структура покликана передусім допомагати таким людям матеріально й морально. Але чудово, що дбають і про залучення їх до культурно-масових, спортивних заходів. Спочатку, за словами заступниці голови цієї організації Світлани Гуски, шукали пісенні таланти, готували концертні програми. Тепер наголос поставили й на спортивно-оздоровчому напрямку. І першим пунктом у ньому визначили проведення турніру зі швидких шашок серед людей з інвалідністю різних нозологій на кубок громадської організації «Біла тростина — Рідне Тернопілля».

Микола Мандзій, організатор цих змагань, каже, що взяти участь у турнірі зголосилися люди з різними особливими потребами — і ті, хто слабо бачить чи чує, і незрячі, глухі, і навіть хворі на ДЦП. Усі з них уже ставали учасниками відповідних чемпіонатів України, а Мар’яна Хримко виступала в Болгарії та Білорусі на чемпіонатах Європи. Більше того, 2017 року на таких змаганнях у білоруському місті Гомелі дівчина посіла друге місце та здобула срібну м е д а л ь . Щоправда, на новому турнірі в рідному міст і перемога М а р ’ я н і н е посміхнулася. Перше місце та кубок громадської організації «Біла тростина — Рідне Тернопілля» виборов Степан Кушнір. Другий результат показав Сергій Карагозін, а на третю сходинку турніру піднявся Петро Яськів. Їм урочисто вручили медалі та дипломи. Кожен шашкіст отримав також грошову винагороду.

Турнір організували за коловою системою, кожен учасник зіграв з кожним. Переможця ж визначили за сумою набраних очок. Організатори змагань сподіваються, що відтепер проводитимуть їх щорічно.

За допомогу в організації турніру щиро дякують ректорові Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богданові Буяку, обласному фонду милосердя та здоров’я під керівництвом Ольги Лисої, а також Сергієві Мандзію.

Микола ШОТ. На фото автора: переможець першого турніру Степан КУШНІР з кубком змагань; за шашковою дошкою (зліва направо) Мар’яна ХРИМКО та Лариса ХАРЧУК; мить перемоги та програшу (зліва направо): Сергій КАРАГОЗ ІН, Назар ХОМ’ЯК і Петро ЯСЬКІВ.