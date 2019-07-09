Справжня гордість Тернопілля!

Однією з героїнь других Європейських ігор у столиці Білорусі Мінську стала і вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, гімнастка Анастасія Бачинська. Завершального змагального дня підопічна заслуженого тренера України Тетяни Геращенко поклала до скарбнички національної збірної чотирнадцяту із шістнадцяти золотих медалей, суттєво допомігши вітчизняній команді піднятися на третє місце в загальному заліку.

Утім почивати на лаврах одній із лідерок жіночої збірної України зі спортивної гімнастики не доводиться. Адже вже у вересні на наймолодшу переможницю Європейських ігор, якій, нагадаємо, не було рівних у вільних вправах, очікують надзвичайно відповідальні баталії чемпіонату світу. Завдання перед нею, як і перед подругами по команді, знову стоїть максимальне — не тільки виступити вдало, а й завоювати ліцензію на літні Олімпійські ігри 2020 року в столиці Японії Токіо. Тому короткочасну поїздку додому з повним правом можна вважати ще однією нагородою за найвагомішу поки що в своєму житті перемогу.

…А в рідному Файному місті на Анастасію з нетерпінням чекали не тільки рідні і близькі, а й чи не всі прихильники її таланту. Вже наступного дня після приїзду додому з юною чемпіонкою зустрівся міський голова Тернополя Сергій Надал. За уславлення своєї малої батьківщини і всієї України ще однією вагомою перемогою на міжнародній арені він нагородив Анастасію Бачинську нагородним знаком міського голови і від імені міської громади подарував квартиру в Тернополі. Ключі від нового помешкання дівчина отримає в серпні під час святкування Дня міста.

А в Тернопільській облдержадміністрації героїню Європейських ігор привітав виконувач обов’язків голови Іван Крисак. Щиро подякувавши юнці, яка в свої неповні шістнадцять уже стала прикладом для ровесників і молодших земляків, її наставникам та батькам, керівник виконавчої влади краю за вагомий особистий внесок у розвиток фізкультури і спорту України, піднесення міжнародного престижу нашої держави нагородив Анастасію Бачинську почесною відзнакою Тернопільської обласної державної адміністрації — нагрудним знаком «Гордість Тернопілля» і цінним подарунком.

Удруге за останні вісім місяців премією за високі спортивні досягнення талановиту юну гімнастку відзначив і місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Адже торік у листопаді новоспечена чемпіонка других Європейських ігор стала дворазовою призеркою третіх юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі. Під час зустрічі в облдержадміністрації нагороду вручив перший заступник голови осередку Віталій Ігнатенко. Завдяки тріумфу на Європейських іграх Анастасія, до речі, виконала норматив майстра спорту міжнародного класу.

На фото: Анастасія БАЧИНСЬКА під час зустрічі в Тернопільській міській раді; …і в Тернопільській облдержадміністрації.

Фото із сайтів Тернопільської міської ради і управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації