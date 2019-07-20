У Тернополі буде ще один парк

12 липня в Українському домі «Перемога» відбувся конкурсний відбір і презентація проєктів, поданих на відкритий архітектурний конкурс на кращий ескізний проєкт нового міського парку в Тернополі, площею 10,5 га. Його буде розміщено на території мікрорайону №14 та обмежено вулицями Генерала М. Тарнавського, Володимира Великого, М. Липницького та Київською. Про це повідомляє прес-служба міської ради Тернополя. Побував на презентації і оглянув подані проєкти і міський голова Тернополя Сергій Надал. «Упродовж двох місяців усі бажаючі мали можливість подавати свої пропозиції, і загалом за цей період було подано чотири ескізних проекти нового міського парку. Ці пропозиції були попередньо розглянуті на засіданні конкурсної комісії за участю екологів, дизайнерів, архітекторів і проектантів, а також члени журі визначили ту концепцію, яка, на їхню думку, є найбільш цікавою, — зазначив Сергій Надал. — Проте, окрім висновку комісії, ми також хочемо почути думку громадськості, тому запрошуємо всіх охочих Тернополян упродовж вихідних завітати в Український дім «Перемога» та оглянути запропоновані проекти». Тернополяни впродовж наступних днів можуть побачити ескізні пропозиції в Українському домі «Перемога ». До слова, за результатами конкурсу журі відбирає три кращі ескізні пропозиції, для яких встановлюється призовий фонд. Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проекту. Нагадаємо, в мерії Тернополя затвердили проектну документацію «Схема озеленення міста». Згідно з цим проектом у Тернополі планують створити 11 нових територій зелених насаджень. Загальна площа ДОДАТКОВОГО озеленення міста буде становити майже 59 гектарів.