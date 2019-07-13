Вікторія Сюмар: «Європейська Солідарність» виконала зобов’язання запровадити відкриті виборчі списки

Саме завдяки команді партії «Європейська Солідарність» у парламенті в останній пленарний тиждень Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими партійними списками. Тепер суспільство очікує, що його підпише президент Зеленський, – про це заявила народний депутат України, кандидат від «ЄС» Вікторія Сюмар в ефірі телеканалу «Україна». «Завдяки другому номеру партії «Європейська Солідарність» Андрію Парубію відкриті виборчі списки сталі реальністю. Це наше зобов’язання є виконаним. Але закон ще не підписано. Представник президента України в парламенті, пан Стефанчук заявив, що вони ще сумніваються, чи підписувати відкриті списки. Сьогодні м’яч на полі президента і від нього залежить, чи вступить Виборчий кодекс в силу і чи обиратимуть українці депутатів за відкритими виборчими списками», – заявила Вікторія Сюмар. Вона наголосила, що без команди «Європейської Солідарності» Виборчий кодекс точно не був би ухвалений. «Політична позиція партії завжди була незмінною – ми підтримували відкриті виборчі списки і не підтримували закриті партійні списки, які були запропоновані парламенту одразу після президентських виборів, – наголосила Сюмар. Вона також зазначила, що всі представники команди «Європейської Солідарності» у парламенті голосували за ухвалення Виборчого кодексу.