На субсидії дали менше грошей, бо зросли доходи

ПОРІВНЯНО З БЮДЖЕТОМ 2019- ГО В ПРОЄКТІ НА 2020 РІК ВИДАТКИ НА СУБСИДІЇ ЗМЕНШИЛИСЯ НА 7,5 МЛРД ГРН. Із 15 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Його чекали із пересторогою і ті, хто не має субсидії, і ті, хто її має. Перші тому, що поки достеменно невідомо, чи дорожчатиме газ та електроенергія, другі — коштів на субсидії на цей час у бюджеті закладено менше, ніж попереднього року. А це, як упевнені субсидіанти, обов’язково вдарить по їхній кишені. Справді, порівняно з бюджетом 2019-го в проєкті на 2020 рік видатки на субсидії зменшилися на 7,5 млрд грн. Міністерство соціальної політики на офіційному сайті цікаво пояснило, чому врізало фінансування на субсидії. Витрати державного бюджету на субсидії в 2020 році зменшили через зростання доходів громадян — таке пояснення. Тобто, влада вважає, що настільки збільшила доходи родин, що може збільшувати їхні видатки: кількість домогосподарств, які мають право на субсидію, буде скорочуватися, додають у відомстві. «Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн — справді менше. Але це скорочення спричинено винятково економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно, зменшився і розмір субсид ій, які держава виплачувала громадянам », — ідеться в повідомленні. У відомстві запевняють, що запланованих витрат вистачить на всіх одержувачів субсидій, і додають, що насправді вже цього року парламент вніс зміни до бюджету, якими зменшив витрати на субсидії до 47 млрд грн, «яких достатньо». Тобто, нас запевняють, що фактично ніякого «скорочення» немає, а порядок призначення виплат залишається майже незмінним. Тим часом з першого жовтня 2019 року запроваджується новий механізм фінансування житлових субсидій та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Ось що зміниться у сфері пільг. Отже, суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом. Також на неї впливатимуть ціни й тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи, що стосуються житловокомунального обслуговування. Новий механізм виплати пільг передбачає, що гроші передаватимуть людям, а не підприємствам — надавачам послуг. Монетизація пільг не вплине на розмір передбачених законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика. Тобто, якщо сім’я витратила менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі, заощаджені гроші вона може залишити собі. Новий механізм дає два варіанти одержання допомоги: 1. Безготівкова монетизація — коли Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону зекономлені гроші можна зняти (раз на рік). У цьому випадку пільговик не доклада є жодних зусиль, за нього все зроблять органи соцзахисту; 2. Готівкова монетизація — коли одержувач пільги може відкрити рахунок в одному із 38 уповноважених банків (або через «Укрпошту») і щомісяця отримувати «живі» гроші. Важливо, що заяву на відповідну послугу потрібно було подати до 15 жовтня! Відтепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи на «Укрпошту» (каси у відділеннях чи доставка поштарем додому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховували субсидії. Тепер можна обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту). Якщо раніше місцева влада, яка фактично призначала людині субсидію, не мала впливу на обіг коштів (через заплутаний механізм виплати на центральному рівні) і не могла відповісти на запитання «де гроші?» й «чому не прийшла субсидія?», то тепер саме вона опікуватиметься цим питанням і може, як запевняють урядовці, швидко вплинути на ситуацію. Більшості отримувачів субсидій, яким допомогу було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезону, субсидія буде перерахована автоматично. Ця категорія населення не повинна докладати жодних зусиль у зв’язку із новими правилами. Всю роботу за них зроблять місцеві органи соціального захисту. Внутрішньо переміщеним особам, орендарям житлового приміщення, а також родинам, яким було призначено субсидію на тих, хто фактично проживає, і які у травні цього року не звернулися до управлінь соцзахисту, потрібно зробити це тепер! Час для звернення — до 15 грудня (не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону, за винятком окремих життєвих ситуацій). Оскільки нові умови й правила, нюанси призначення субсидій цікавлять багатьох наших читачів, то в наступному числі газети розповімо про те, що робити тим родинам, яким у попередньому опалювальному сезоні відмовили у продовженні програми субсидій, чи справді будуть перевірки субсидіантів, на що звернути увагу, коли декларуєте доходи і витрати для призначення субсидії та інше. Валентина БАЦА.