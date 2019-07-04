Як із-за кордону отримати виписку з Державного реєстру?

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 70.9 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 7 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, за зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, за необхідності реєстрації/внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Державної фіскальної служби України облікову картку/аяву про внесення змін та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної особи на обліковій картці/заяві про внесення змін та довіреність на реєстрацію/внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (пункт 7 розділу ІII положення).

Пунктом 8 розділу VII положення визначено, що документ, який засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, надається протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи.

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. В такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Згідно з пунктом 9 положення за бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (із чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої в нотаріальному порядку на видачу такого документа (після пред’явлення повертається), та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області