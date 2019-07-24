Зекономте на сплаті податку

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває тридцять і більше календарних днів.

Нормою підпункту 298.3.2 статті 298 Кодексу передбачено, що інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою в довільній формі. З метою уникнення порушення термінів сплати авансових платежів доцільно заздалегідь подавати до фіскального органу заяву щодо періоду щорічної відпустки.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платник єдиного податку (якщо він не пенсіонер або не інвалід) сплачує за себе за всі місяці, в яких він застосовував спрощену систему оподаткування, в тому числі і за місяць відпочинку. Тому на період щорічної відпустки підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, не звільняються від сплати ЄВ, а також податків (крім єдиного) і зборів, платниками яких вони є.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області