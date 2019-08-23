В Тернополі відбудеться унікальний інклюзивний проект «Танцюю, як усі»

25 серпня о 17.00 год на Театральній площі відбудеться інклюзивний проект «Танцюю, як усі». Метою заходу є руйнування бар’єрів між сім’ями, які виховують дітей та молодь з інвалідністю та суспільством. У програмі заходу виступи дітей з особливими потребами, виступи матерів діток з особливими потребами, флешмоб та шоу танцювальних колективів Тернополя. Організаторами танцювального заходу є Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради, громадська ініціатива «Життя без меж», ГО «Ділові Українські Жінки в Тернопільській області».