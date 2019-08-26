Google назвала дату релізу Android 10

Служба підтримки Google назвала точну дату релізу Android 10 – 3 вересня. Це сталося, коли один з користувачів смартфона Pixel 3a звернувся в службу підтримки Google з питанням про дату виходу наступного масштабного оновлення. Нову операційну систему поки отримають тільки смартфони Pixel, включаючи перше покоління 2016 року. Оновлення інших пристроїв залежить від їх виробників. Android 10, офіційну назву якого стало відомо минулого тижня, отримає управління жестами, темний режим, поліпшені функції «цифрового здоров’я» (digital health) і безпеки. Таким чином, Google випередить свого головного конкурента Apple у випуску масштабного оновлення ОС. Виробник iPhone випустить iOS 13 зі схожими функціями трохи пізніше – до середини вересня. Служба підтримки Google назвала точну дату релізу Android 10 – 3 вересня. Це сталося, коли один з користувачів смартфона Pixel 3a звернувся в службу підтримки Google з питанням про дату виходу наступного масштабного оновлення. Нову операційну систему поки отримають тільки смартфони Pixel, включаючи перше покоління 2016 року. Оновлення інших пристроїв залежить від їх виробників. Android 10, офіційну назву якого стало відомо минулого тижня, отримає управління жестами, темний режим, поліпшені функції «цифрового здоров’я» (digital health) і безпеки. Таким чином, Google випередить свого головного конкурента Apple у випуску масштабного оновлення ОС. Виробник iPhone випустить iOS 13 зі схожими функціями трохи пізніше – до середини вересня.