Із 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води

Нацкомісія доводить водоканали до банкрутства. Асоціація водоканалів та міські адміністрації вимагають реакції правоохоронних органів На Україну чекає масштабна комунальна криза. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила новий тариф на передачу електроенергії, унаслідок водоканали можуть призупинити водопостачання та водовідведення. А це, своєю чергою, загрожує масштабним екологічним лихом. Тариф на передачу електроенергії зріс на 600% Як повідомляє «Асоціація водоканалів України», відбулося подорожчання електроенергії для підприємств на 25%. Ця ситуація стала критичною для галузей водопостачання і теплопостачання. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, регулює діяльність 100 водоканалів України. Але збільшивши тариф на електроенергію, регулятор не підняв тарифи на водопостачання та водовідведення. Через це тільки за липень водоканали понесли збитки в розмірі близько 200 млн гривень. Основна причина подорожчання — встановлення нового тарифу на передачу електроенергії, який було збільшено із 6 до 37 копійок за кВт, тобто майже на 600%. «У діях Національної комісії вбачаються ознаки статті 219 Кримінального кодексу України — зумисне доведення до банкрутства великої групи комунальних підприємств. Через несвоєчасне регулювання вартості комунальних послуг і постійне підняття вартост і електроенергії сьогодні 100% водоканалів несуть шалені збитки. За це хтось має понести відповідальність», — наголосила віцепрезидент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій. Рятують лише дотації з місцевих бюджетів Водоканали і теплопостачальні підприємства не перебувають у державній власності, а належать містам. Щоб не допустити припинення роботи водоканалів, міська влада дотує підприємства з місцевих бюджетів. Але робити це постійно просто неможливо. До того ж нові правила передбачають, що всі підприємства мають надавати передоплату за електроенергію. В липні водоканали ще змогли назбирати кошти для авансових платежів, але коштів на передоплату в серпні підприємства вже не мають. «Складається враження, що ринок ввели спеціально для приватних енергокомпаній, щоб вони продовжували отримувати свої надприбутки » «Нас змушують сплачувати авансові кошти за електроенергію, натомість ми не маємо права брати гроші зі споживачів наперед, бо це заборонено законодавством. Складається враження, що цей ринок ввели спеціально для приватних енергокомпаній, щоб вони продовжували отримувати свої надприбутки», — сказав президент Асоціації «Теплокомуненерго » Арсентій Блащук. Він також додав, що з 2016 року регулятор наніс галузі теплопостачання збитк ів на 19 мільярдів гривень. Загроза техногенної та екологічної катастрофи «Ми хочемо попередити: з 20 серпня деякі міста вимушені будуть перейти на погодинну подачу води, щоб скоротити витрати на електроенергію. Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого корегування, водоканали будуть відключати від електропостачання. Припинення водопостачання та водовідведення матиме непередбачувані техногенні та екологічні наслідки для міст України», — відзначила Ольга Бабій. Якщо питання не буде вирішено комплексно до жовтня, відключення водоканалів від електрики призведе також до неможливості здійснювати теплопостачання в населених пунктах країни. Асоціація «Укрводоканалекологія» вбачає два можливі шляхи розв’язання проблеми: — збільшити тарифи на водопостачання і водовідведення, а також теплопостачання на 20%; — дозволити водоканалам і теплопостачальним підприємствам купувати електроенергію за ціною 1,68 грн. Асоціація «Укрводоканалекологія» звернулася до прокуратури, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу президента і Кабінету міністрів з проханням терміново втрутитись у цю ситуацію. У Тернополі замінюють тепломережі та готуються до найгіршого Тернопіль є одним з небагатьох міст України, де міська влада продовжу є дотувати водоканал та за власні кошти проводити ремонт усіх мереж. Так, упродовж усього літнього періоду в Тернополі триває реконструкція мереж теплопостачання і подач і гарячої води за часткової фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках реалізації проєкту «Модернізація системи теплопостачання в м. Тернопіль». За словами міського голови Сергія Надала, основна мета реконструкції — забезпечення цілодобової подачі гарячої води та зниження вартості витрат для мешканців і місцевого бюджету. «Метою реалізації такого масштабного проєктує, насамперед, забезпечення цілодобової подачі гарячої води на всій території Тернополя, покращення якості теплопостачання та зниження вартості витрат як для мешканців, так і для місцевого бюджету. І для того, щоб суттєво зменшити втрати тепла, проєктом передбачений перехід від чотиритрубної системи опалення до двотрубної системи, а старі і зношені тепломереж і замінюють на ізольовані, зроблені за сучасними технологіями, термін експлуатації яких сягає близько 50- ти років. Вартість таких робіт становить понад 1,7 млн євро, і наразі це найбільший обсяг інвестицій, які надійшли в галузь теплопостачання в місті за останніх 60 років», — підкреслив мер Тернополя. Сергій Надал: «На центральному рівні «вбивають» цілу систему комунального водо і теплопостачання » Ремонтні роботи заплановано завершити до початку нового опалювального сезону. Відтак ті теплові райони, де проводили реконструкцію, вже цього року будуть забезпечені цілодобовою подачею гарячої води. Сергій Надал переконаний, що міська влада робить усе можливе, щоб містяни були з водою і теплом. Адже на центральному рівні «вбивають» цілу систему комунального водо і теплопостачання. «Я підтримую всі вимоги Асоціації водоканалів України. Бо знаю цю проблему зсередини. Є реальна небезпека, коли українські міста будуть залишатися без води та водовідведення. Підвищення на 600% тарифу на передачу електроенергії водоканалам — це свідомий крок до їх банкрутства. Це непідйомний тягар, який вже ліг на місцеві бюджети та гаманці українців. Складається враження, що Нацкомісія намагається знищити місцеве самоврядування України, знищити українські міста», — підсумував Сергій Надал. Віра СОТНИК.