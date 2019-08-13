Кільце біля двохаркового мосту вартує лише 37 тисяч гривень

Впродовж декількох днів у Тернополі поблизу двохаркового мосту на перетині вулиць Хмельницького – Крушельницької влаштований тимчасовий круговий рух транспорту. У деяких ЗМІ прозвучали різні суми про вартість виконаних робіт на вказаній ділянці. Звертаємо увагу журналістів та усіх тернополян, що на цьому кільці влаштовано 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету передбачено лише 37 тисяч гривень. До слова, на даній ділянці дороги часто виникали ДТП, спостерігалося велике скупчення машин, ускладнений рух громадського транспорту. Якщо така схема організації дорожнього руху дасть позитивні результати і тернополяни підтримають її, то незабаром на цій ділянці проведуть капітальний ремонт дорожнього покриття з відповідною розміткою.