Кому і за що належить податкова знижка

Отримати податкову знижку можуть громадяни України, які офіційно працюють, отримають заробітну плату й навчаються на платній основі самі, або навчають члена сім’ї першого ступеня споріднення. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Члени сім’ї першого ступеня спорідненості — це батьки, якщо навчають дітей, або якщо чоловік навчає дружину чи навпаки. Також скористатися пільгою може людина, яка самостійно сплачує за своє навчання. В 2019 році можна отримати пільгові кошти за 2018-й.

Для того, щоб одержати пільгу, особа має прийти до податкової інспекції й надати підтверджувальні документи — договір, квитанції про сплату, довідку про заробітну плату, паспорт, ідентифікаційних код. А також отримати довідку про доходи в податковій. Потім подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.

Перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки:

— сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

— частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;

— сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

— сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

— оплата допоміжних репродуктивних технологій;

— оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

— сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

— сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

— сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області