Кому і за що належить податкова знижка

Отримати податкову знижку можуть громадяни України, які офіційно працюють, отримають заробітну плату й навчаються на платній основі самі, або навчають члена сім’ї першого ступеня споріднення. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.
Члени сім’ї першого ступеня спорідненості — це батьки, якщо навчають дітей, або якщо чоловік навчає дружину чи навпаки. Також скористатися пільгою може людина, яка самостійно сплачує за своє навчання. В 2019 році можна отримати пільгові кошти за 2018-й.
Для того, щоб одержати пільгу, особа має прийти до податкової інспекції й надати підтверджувальні документи — договір, квитанції про сплату, довідку про заробітну плату, паспорт, ідентифікаційних код. А також отримати довідку про доходи в податковій. Потім подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.
Перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки:
— сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
— частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;
— сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;
— сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;
— оплата допоміжних репродуктивних технологій;
— оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
— сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;
— сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
— сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.
Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області