Медалі з міжнародного турніру

Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які під керівництвом Анатолія Фірмана займаються боксом, завершили літні канікули поїздкою до Мукачева на Закарпатті. Там вони взяли участь у міжнародному турнірі, присвяченому четвертій річниці заснування місцевого боксерського клубу «Ром-спорт».

У престижних змаганнях, в яких силами помірялися 120 юних атлетів із шести закарпатських міст, Стрия, Львова, а також їхні ровесники з Угорщини і Словаччини, наші земляки виступили доволі успішно. Відразу двом із них удалося піднятися на п’єдестал пошани. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 32 кілограми, не було рівних Захарові Фірману. А у ваговій категорії до 36 кілограмів Артем Сорочан виборов третє місце.

До того ж Захара Фірмана організатори визнали найкращим боксером турніру.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: Анатолій ФІРМАН разом зі своїми підопічними Захаром ФІРМАНОМ та Назаром КОРДУПЕЛЕМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу