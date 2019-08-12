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На підвищення обороноздатності країни

12.08.201912.08.2019Автор Богдан Дікальчук
На підвищення обороноздатності країни

Упродовж семи місяців 2019 року платники податків Тернопільщини перерахували до державного бюджету 157 мільйонів 119,8 тисячі гривень військового збору. Порівняно з торішніми січнем-липнем надходження платежу зросли майже на 29,3 мільйона.

Лише в липні цього року мешканці області сплатили 23,1 мільйона гривень «патріотичного» платежу. Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 4,4 мільйона.

Військовий збір справляється з доходів, які, відповідно до податкового законодавства, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них, зокрема, належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області