На розвиток територіальних громад краю

Одним із податкових платежів, який у повному обсязі надходить до місцевих скарбниць, є єдиний податок. Тож його територіальні громади можуть використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 349 мільйонів 259,4 тисячі гривень єдиного податку — на 18,8 мільйона більше очікуваного. Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 53 мільйони 224,2 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж семи місяців цього року вони сплатили 230 мільйонів 459,1 тисячі гривень єдиного податку, що на 44 мільйони 587,7 тисячі більше, ніж торік за цей же період. Юридичні особи — спрощенці перерахували в січні-липні понад 49 мільйонів гривень єдиного податку. Плюс до аналогічного торішнього періоду склав 4,7 мільйона.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, перерахували з початку року 69 мільйонів 799,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 3,9 мільйона більше, ніж торік у січні-липні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області