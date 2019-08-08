На соціальні гарантії

Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили два мільярди 181 мільйон гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Очікувана сума перевищена на 42,9 мільйона чи на два відсотки.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 332 мільйони гривень або на вісімнадцять відсотків. Лише в липні платники спрямували до бюджету 313,3 мільйона гривень єдиного внеску. Якщо порівняти з торішнім липнем, то приріст склав 54,4 мільйона — на 21 відсоток більше.

На початок серпня на Тернопільщині було 85650 платників єдиного внеску — 24434 юридичних і 61216 фізичних осіб. Найбільше їх зареєстровано в Тернополі і в Тернопільському районі — відповідно 34430 та 7389 осіб.

Доречно нагадати, що суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше двадцятого числа наступного місяця.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області