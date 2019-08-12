Не втратьте статус неприбуткового

Новостворені неприбуткові підприємства, установи та організації подають за результатами року звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, в якому відображаються результати діяльності з дня їх державної реєстрації. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платник податку на прибуток, який протягом звітного року включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій, після закінчення цього звітного року має подати до органу ДФС податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, в якій відобразити дані податкового обліку за період застосування загальних правил оподаткування прибутку та звіт за період перебування в реєстрі цього звітного року.

При недотриманні неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а для релігійної організації — вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4, така неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу декларацію, сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області