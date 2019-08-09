Велика, очевидно, справа, детальний розбір дій суперника перед очним побаченням. Напередодні першого виїзного матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з бельгійським «Брюгге» чимало гравців київського «Динамо» запевнили, що невдача в ньому їх не зламає — двобій, мовляв, складається з двох поєдинків.

Ніби щось відчували? Чи десь уже підсвідомо були впевнені, що за відсутності в лавах команди забивного форварда і неоптимальних кондицій Віктора Циганкова, Беньяміна Вербича і Миколи Шапаренка, останнього з яких узагалі перевели до резервного складу, шансів на позитивний підсумок обмаль.

А й справді, перший тайм зіграного минулого вівторка матчу цілком залишився за господарями. Передусім у зв’язку із програним динамівцями центром поля, де через отриману на розминці травму не зміг протистояти конкурентам ще й Володимир Шепелєв. Уже в дебюті мали нагоду відкрити рахунок колишній гравець луганської «Зорі» Денніс Бонавентура, інший нападник Деніс Окереке.

На щастя, їхній київський тезко Денис Бойко, здається, знайшов таку необхідну для будь-якого голкіпера впевненість у власних силах. На відміну від Артема Бесєдіна. Номінальному форвардові киян вкотре забракло холоднокровності, аби на 15-й хвилині реалізувати вихід на побачення з колишнім голкіпером «Ліверпуля» Сімоном Міньоле. Єдиний, до речі, небезпечний момент, створений віцечемпіонами України до свистка на перерву.

Натомість господарі ще до відпочинку таки добилися бажаного з допомогою… новачка біло-синіх Олександра Караваєва. Порушувати в своєму штрафному майданчику правила проти суперника, який безпосередньо не загрожував воротам, інакше як безвідповідальними діями, погодьтеся, не назвеш. Після удару Ханса Ванакена з одинадцятиметрової позначки Денис Бойко один раз у зустрічі таки не зміг виручити команду — 1:0 на користь «Брюгге».

Вихід на поле відразу зі свистком про початок другого тайму вже згаданого Віктора Циганкова і дебютанта «Динамо» Жерсона Родрігеса, якщо й позитивно вплинув на дії гостей, то не настільки, аби хоча би зрівняти рахунок. Гравець збірної Люксембургу на 65-й хвилині, щоправда, був близьким до того, аби відзначитися вже в першому матчі за нову команду. Однак останньої миті захисники вибили м’яч із лінії воріт. А ось, оцінюючи дії Віктора, ветеран «Динамо» Йожеф Сабо сказав, що йому соромно за лідера нинішнього покоління команди. За будь-якого стану фізичної форми той просто зобов’язаний вести партнерів за собою. Хтось із цим не погодиться?..

Днем пізніше арбітри зафіксували несподіваний результат і в матчі команд, сильнішій з яких зустрічатися в раунді плей-оф кваліфікаційного відбору Ліги чемпіонів із переможцем пари «Брюгге» — «Динамо». Швейцарський «Базель» на своєму полі поступився австрійському ЛАСКу — 1:2.

Повторна зустріч між київськими динамівцями і бельгійським «Брюгге» відбудеться у вівторок, 13 серпня.

Учора ж перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи провели луганська «Зоря» і «Маріуполь». Обидва вітчизняні клуби завершили свої поєдинки внічию. Підопічні Віктора Скрипника в гостях розійшлися миром із болгарським ЦСКА — 1:1. А в Одесі «Маріуполь» і нідерландський АЗ «Алкмаар» голів не забивали — 0:0. Повторні матчі призначені на четвер, 15 серпня.

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