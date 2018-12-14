Переможна нічия французів

Волею долі було суджено, що в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2018—2019 років п’ятнадцять із шістнадцяти учасників 1/8 фіналу стали відомі ще за тур до його завершення. Останню ж путівку до стадії плей-оф мав здобути сильніший у позавчорашньому матчі групи «F» між донецьким «Шахтарем» і французьким «Ліоном».

Перед грою, яку через уведення в десятьох областях нашої держави воєнного стану перенесли з Харкова на столичний НСК «Олімпійський», і головний тренер гірників Паулу Фонсека, і більшість його підопічних запевняли, що віддадуть усі сили для перемоги. Іншого, зважаючи на турнірне становище, годі було очікувати. Навіть нічийний підсумок для «Шахтаря» був рівносильним поразці.

Та одними запевненнями, без сумніву, ситим не будеш. Уже чи не з перших хвилин засніженої баталії гості, очолювані чинним чемпіоном світу, французом алжирського походження Набілем Фекіром, зарекомендували себе щонайменше не слабшими за господарів. До того, як на 22-й хвилині бразильському тріо у складі натуралізованого гравця збірної України Марлоса, Ісмаїлі і Жуніора Мораеса завдяки стрімкій комбінації вдалося застати зненацька захисників та воротаря «Ліона» Антоні Лопеша, засмутити візаві останнього Андрія Пятова мали непогані нагоди і сам капітан французів, і, особливо, Бертран Траоре, відзначитися якому завадила вчасно виставлена нога партнера першого із згаданих бразильців по клубу та вітчизняній збірній.

Не особливо засмутив гостей і забитий суперниками гол. Як вода точить камінь, так і вони планомірно, сказав би, розхитували захисні редути «Шахтаря». Іноді футболістам французького клубу (Тете, Менді, Мемфісові Депаю) не вистачало влучності, іноді виручав Пятов. Та ближче до середини другого тайму (65-та хвилина) справедливість, так би мовити, восторжествувала. Отримавши м’яч на лінії штрафного майданчика господарів, Набіл Фекір, миттєво звільнившись від опіки Майкона, невідпорно пробив у дев’ятку воріт — 1:1.

Нічия, рівносильна перемозі «Ліона». Створеного за час, що залишився до фінального свистка, напівмоменту Ісмаїлі до уваги не беремо. Французи подібних удвічі, а то й утричі більше організували. В іншій же завершальній зустрічі групи «F» англійський «Манчестер Сіті» вдома здобув вольову перемогу над німецьким «Хоффенхаймом» — 2:1.

Жеребкування учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 17 грудня. Учора ж відбулися завершальні матчі групового турніру Ліги Європи. Київські динамівці, які вже забезпечили собі вихід до 1/16 фіналу з першого місця в групі, вдома поступилися чеському «Яблонцю» — 0:1. А полтавська «Ворскла» завершила виступи на міжнародній арені в Португалії, де з рахунком 0:3 програла лісабонському «Спортингу».

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