Слабких суперників у чвертьфіналах не буває

Учора, 18 березня, у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу європейських кубкових турнірів. Імена своїх суперників у наступній стадії турнірів дізналися учасники Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.

Що стосується найбільш престижного турніру, то у чвертьфіналі Ліги чемпіонів силами поміряються: «Челсі» (Англія) — «Реал» (Іспанія), «Манчестер Сіті» (Англія) — «Атлетико» (Іспанія), «Вільярреал» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія) — «Ліверпуль» (Англія).

А за право зіграти у вирішальному матчі в 1/2 фіналу посперечаються «Манчестер Сіті» / «Атлетико» — «Челсі» / «Реал», «Бенфіка» / «Ліверпуль» — «Вільярреал» / «Баварія».

Перші зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 5—6 квітня, повторні — 12—13 квітня цього року. Кому віддадуть свої симпатії вітчизняні прихильники гри мільйонів? За Кріштіану Роналду чи Ліонеля Мессі точно — ні. Натомість чимала їх кількість, без сумніву, вболіватиме за «Бенфіку» Романа Яремчука чи «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Вісім команд згідно з регламентом узяли участь і в жеребкуванні 1/4 фіналу Ліги Європи. І під час українським уболівальникам було за кого переживати. Хоча би тому, що до цієї стадії турніру пробилися англійський «Вест Хем» Андрія Ярмоленка та італійська «Аталанта» Руслана Малиновського. Якій із цих команд більше пощастило? Це вже — як на любителя. Хтось волів би уникнути баталій із непоступливими німецькими колективами, а комусь, цілком можливо, не надто зручно грати з французами.

Як би там не було, а в 1/4 фіналу Ліги Європи зійдуться «Лейпциг» (Німеччина) — «Аталанта», «Айнтрахт» (Німеччина) — «Барселона» (Іспанія), «Вест Хем» — «Ліон» (Франція), «Брага» (Португалія) — «Глазго Рейнджерс» (Шотландія). Перші чвертфінальні зустрічі призначені на 7 квітня, повторні — за тиждень, 14 квітня. Стали відомі і півфінальні пари Ліги Європи: «Лейпциг» / «Аталанта» — «Брага» / «Глазго Рейнджерс», «Вест Хем» / «Ліон» — «Айнтрахт» / «Барселона».

Нарешті, у чвертьфіналі Ліги конференцій сформувалися такі пари: «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Рома» (Італія), «Фейєнорд» (Нідерланди) — «Славія» (Чехія), «Марсель» (Франція) — ПАОК (Греція), «Лестер» (Англія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди. А у півфіналах сильнішого визначать переможець четвертої пари з переможцем першої, переможець другої пари — з переможцем третьої.

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