НОВЕ І НЕ ЗОВСІМ

Президент України Володимир Зеленський скасував указ 1996 року, виданий Леонідом Кучмою, про обов’язковість шкільної форми. Цьому передувала батьківська кампанія зі збору підписів під петицією про відміну шкільної форми, зареєстрованою на сайті президента України в червні. Проте ще раніше, близько двох років тому, Міносвіти надіслало школам лист, в якому роз’яснювало, що шкільна форма не є обов’язковою. Тож президент скасував указ, який давно застарів. Міністр освіти Лілія Гриневич наголосила, що кожна школа у внутрішніх правилах повинна прописати, чи носитимуть її учні форму і яку саме. Тим паче, що багато закладів середньої освіти не готові відмовлятися від форми. Вона, на думку освітян, допомагає дітям зосередитися на навчанні й запобігає булінгу на грунті розшарованості за статками. А форма з логотипом закладу освіти культивує в учнів відчуття приналежності до шкільної громади й гордості за свою школу. Більшість освітян і батьків одностайна в тому, що певний дрес-код для школярів усе ж повинен бути. Йдеться про діловий стиль одягу. Щодо інших новацій на кшталт відміни для першокласників співбесід, зарахування дітей до шкіл за місцем проживання, заборони оголошувати оцінки на батьківських зборах, то всі ці норми вже діють. Учні багатьох шкіл уже мають електронні картки, за якими батьки можуть відстежувати, коли прийшла дитина до школи, коли вийшла і які отримала бали. Серед справді нових введень — дозвіл проводити уроки фахівцям, котрі не є педагогами; відміна дощок пошани; інше меню в їдальнях (поки для столичних шкіл); можливість для батьків перевести дитину на домашнє навчання на підставі заяви. А ще — світловідбивні жилети, котрі учні 1—4-х класів мають носити з вересня в темну пору доби, щоби бути помітними на дорогах. У Кабміні кажуть, що такі жилети розроблятимуть індивідуально і видаватимуть безкоштовно. Ольга ДЕНИСЯКА, студентка першого курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.