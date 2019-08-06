Нові звитяги Руслана Бригадира

Від минулої суботи в Чернігові тривають старти юніорського чемпіонату України з літнього біатлону. Після дебютного дня офіційних тренувань вітчизняні стріляючі лижники віком до 23-х років визначили лауреатів у спринті і в гонці переслідування. наш

І в обох дисциплінах одним з головних фаворитів у перегонах чоловіків очікувано для фахівців став член збірної України цієї вікової групи, уродженець Лановеччини Руслан Бригадир. У спринті, щоправда, вихованцеві сільського товариства «Колос», Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту і Центру олімпійської підготовки зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани не пощастило. Хоч і значно випереджав у швидкості проходження дистанції свого партнера по національній юніорській збірній Олександра Пономаренка із Харківщини, однак три промахи на двох вогневих рубежах змусили фінішувати лише через 11,9 секунди після чемпіона, який жодного разу не промахнувся.

Зате наступного дня підопічний Івана Стецюка і Назара Бурика більш ніж упевнено реваншувався. В гонці переслідування не тільки відіграв озвучене відставання, а й випередив головного конкурента на одну хвилину 8,7 секунди. За однакової кількості промахів на чотирьох вогневих рубежах (обоє не закрили по чотири мішені) в біатлоніста із Харківщини шансів випередити Руслана не було ані найменших. А це означало, що обоє заздалегідь гарантували собі місце в збірній України, яка 23—25 серпня в білоруських Раубичах змагатиметься за нагороди чемпіонату світу з літнього біатлону.

Молодші земляки Руслана Бригадира натомість утрутитися в боротьбу за нагороди не змогли. В другій десятці учасників у спринті фінішували його земляки Діана Смолій (16-та) і Давид Драбик (18-й), у третьому — тернопільська динамівка Катерина Ільницька (21-ша) і Юрій Крикончук із Шумщини (27-й). Усе закономірно, зважаючи, що належать до юнацької вікової групи. Втім за підсумками гонки переслідування не можна не відзначити 18-річного Давида Драбика. Завдяки вдалій стрільбі на чотирьох вогневих рубежах (усього один промах) зумів випередити багатьох із тих, хто стартував раніше, і потрапити до десятки найкращих, фінішувавши дев’ятим.

Юніорський чемпіонат України з біатлону завершиться в четвер, 8 серпня, змішаною естафетою. А днем раніше в першій половині дня біатлоністи визначать найсильніших у гонці з масового старту.

На фото: лауреати гонки переслідування. В центрі — Руслан БРИГАДИР.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту