Понад півтора мільярда до місцевих скарбниць

Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили два мільярди 115 мільйонів 964,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Це на 407 мільйонів 828,1 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період. З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 536 мільйонів 519,7 тисячі гривень. Місцеві ж скарбниці поповнилися одним мільярдом 579-ма мільйонами 444,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Причому лише в липні на Тернопільщині сплатили 318 мільйонів 973,5 тисячі гривень цього платежу.

Не зайве нагадати, що платниками податку є як фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи, так і фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Причому податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Основну частину в надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань фахівців фіскальної служби. Насамперед роз’яснювальна і контрольно-перевірочна робота із суб’єктами господарювання, в яких існують ризики порушення законодавства про оплату праці та мінімізації сплати податкових платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області