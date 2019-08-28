Повний комплект нагород

На День Незалежності України в селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області вже втринадцяте відбулися юнацькі легкоатлетичні змагання, приурочені до найбільшого державного свята нашої країни. І вперше участь у традиційних стартах узяли вихованці Зборівської ДЮСШ.

Підопічні Володимира Небельського виступили успішно. В бігові на 500 метрів серед ровесниць не було рівних Аліні Посівайло. Срібною призеркою на дистанції 1500 метрів стала Уляна Рава. А на коротшому з цих відрізків третім фінішував Віктор Вацлавів.

Непогано виступили і четверо інших юних бігунів, яких організатори відзначили дипломами за участь у змаганнях. Переможці ж і призери нагороджені грамотами і медалями.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО