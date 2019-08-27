Програма святкових заходів до Дня міста Тернополя

28 серпня – День міста Тернополя та храмовий празник. З нагоди таких визначних подій у місті відбудуться урочисті заходи.

О 10.00 год. запланована урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці.

О 15.00 год. – мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху.

О 19.00 год. – вшанування та нагородження кращих тернополян на Співочому полі.

Заходи

з відзначення у 2019 році Дня міста Тернополя

28 серпня 2019 р. (середа)

№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1. Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста 10.00 год. Церква Успіння Пресвятої Богородиці Вул. Князя Острозького,55 2. Відкриття музею національної слави 11.00 год. Галицький коледж ім. В. Чорновола 3. Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 14.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 4. Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля» 14.00 год. АртГалерея 5. «Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху 15.00 год. Вул. Гетьмана Сагайдачного 6. Костюмована інтерактивна екскурсія 19.00 год. Центральна частина міста 7. Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої 20.00 год. Архикатедральний Собор

28 серпня 2019 р. (середа)

Парк Національного Відродження