Програма святкових заходів до Дня міста Тернополя

28 серпня – День міста Тернополя та храмовий празник. З нагоди таких визначних подій у місті відбудуться урочисті заходи.
О 10.00 год. запланована урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці.
О 15.00 год. – мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху.
О 19.00 год. – вшанування та нагородження кращих тернополян на Співочому полі.
Заходи
з відзначення у 2019 році Дня міста Тернополя
28 серпня 2019 р. (середа)
|№ п/п
|Назва заходу
|
Час проведення
|Місце проведення
|
1.
|Урочиста Літургія до храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста
|
10.00 год.
|Церква Успіння Пресвятої Богородиці
Вул. Князя Острозького,55
|
2.
|Відкриття музею національної слави
|
11.00 год.
|Галицький коледж ім. В. Чорновола
|
3.
|Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|
14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|
4.
|Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля»
|
14.00 год.
|АртГалерея
|
5.
|«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: Міського товариства «Вертеп», Андрію Пушкарю, Ізидору Доскочу, Ігорю Пелиху
|
15.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|
6.
|Костюмована інтерактивна екскурсія
|
19.00 год.
|Центральна частина міста
|
7.
|Демонстрація короткометражних фільмів на стінах Тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої
|
20.00 год.
|Архикатедральний Собор
28 серпня 2019 р. (середа)
Парк Національного Відродження
|№ п/п
|Назва заходу
|
Час проведення
|Місце проведення
|1.
|Екстрім підйоми на повітряній кулі
|
10.00 год.
|Парк Національного відродження
|
2.
|Скарби Тернового поля
Виставка – продаж виробів народних майстрів
|
12.00 год.
|Парк Національного Відродження
|
3.
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|
Протягом дня
|Парк Національного
відродження
|
4.
|«Співай Україно». Концерт переможців та лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів
|
15.00 год.
|Співоче поле
|
5.
|Вшанування та нагородження кращих тернополян
|
19.00 год.
|Співоче поле
|
6.
|Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців та зірок Української естради (Гість програми – симфонічний рок – оркестр «BREVIS»)
|
19.30 год.
|Співоче поле