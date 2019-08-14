У тернопільських парках цими днями ведеться активна підготовка до проведення масових заходів під час відзначення Дня Державного Прапора, Дня незалежності України та Дня міста.

Зокрема, в парку «Національного відродження» триває реконструкція громадської вбиральні та ведеться капітальний ремонт пішохідних доріжок. «В цьому році тут також було відремонтовано Співоче поле, оновлено зовнішнє освітлення пішохідних зон, а завдяки Громадському бюджету тут облаштовують новий дитячий інклюзивний майданчик, який буде загальнодоступним та відкритим для усіх мешканців міста», – розповідає очільник Тернополя Сергій Надал. Тим часом у парку «Топільче» працівники підрядних організацій ремонтують пішохідну доріжку, що веде від підвісного моста до Надставної церкви та сходи біля зоокутка. Окрім того, тут ведуться роботи з очищення водойми навколо Козацького острова. В парку ім. Т. Шевченка наразі триває капітальний ремонт сходів, що біля фонтану «Сльози Гронського» та реконструкція альтанки неподалік Тернопільського замку. А ще – на цій парковій зоні облаштовують меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України».

Нагадаємо, в рамках акції «Тернопіль – найзеленіше місто», цього року на міській території було висаджено понад 4000 зелених насаджень. Матеріали ТМР