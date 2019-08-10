Розпочалися роботи з очищення Тернопільського ставу

Першого серпня в гідропарку «Топільче» розпочалися роботи з очищення водойми поблизу Козацького острова. Роботи ведуться в рамках комплексної програми очищення Тернопільського ставу та водойм Тернополя, яку оголосив міський голова Сергій Надал. Спеціально виготовлений для Тернополя земснаряд Як повідомили в міській раді, спочатку підрядники виконують очищення саме цього озерця, адже воно є найбільш замулене в гідропарку. А вже з першого вересня за допомогою спецтехніки заплановано очистити і всі канави, що є в «Топільче». «Спочатку працівники підрядної організації вручну здійснили поверхневе очищення води. Далі земснарядом розпочали очищувати водойму від опалого листя, старих водоростей та мулу і за допомогою спеціальних труб викачувати це все з води. Після належного очищення цієї водойми уже наступного року тут знову зможуть плавати катамарани», — йдеться у повідомленні. Земснаряд, яким підрядники нараз і здійснюють очищення озера в «Топільче», було виготовлено за державні кошти спеціально для роботи на тернопільській водоймі. За його допомогою робітники можуть викачати намул та водорості і цим самим очистити воду на глибині близько 1,5 м. Проте під час обстеження дна озера робітники виявили не лише намул, а й велику кількість сміття і старої деревини, що не підлягає викачуванню земснарядом. «Те сміття, яке не вдасться видалити з води земснарядом, ми очистимо за допомогою іншої спецтехні- ки, адже поки що нам не відомо, що ще може бути на дні цього озерця, оскільки його не очищували більше 30-ти років. Під час робіт на цьому водному об’єкті ми також використаємо спеціальне обладнання для подрібнення водоростей», — пояснили в мерії Тернополя. На очищення Тернопільського ставу додатково виділено 2 млн грн Відповідно до проєктно-кошторисної документації, термін виконання робіт з очищення водних об’єктів у гідропарку становить чотири місяці. У 2020 році роботи з очищення водойм у Тернополі продовжать. Зокрема, тоді заплановано очистити русло річки Серет від шлюзів до моста в межах міської зони. На черговій сесії міської ради було внесено корективи у бюджет Тернопільської громади. На очищення Тернопільського ставу та інших водойм з бюджету додатково виділено близько двох мільйонів гривень. За матеріалами ТМР.