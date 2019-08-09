Тернопіль традиційно стане світовою столицею водно-моторного спорту

ТРИ ЕТАПИ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТУ ТРАДИЦІЙНО ПРОВЕДУТЬ У ТЕРНОПОЛІ. ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЯЄ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПОЛЯ. 23—25 серпня 2019 року на Тернопільському ставу пройдуть етапи чемпіонату світу з Водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» (F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» та F- 125 WC). З метою гарантування безпеки під час змагань на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили план-схему проведення етапів чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Зі слів міського голови Сергія Надала, Тернопіль готовий до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту, а спортивна інфраструктура, що необхідна для змагань, відповідає усім міжнародним стандартам. Також нещодавно міський голова Тернополя Сергій Надал проінспектував процес будівництва унікального для України Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль». «Цей унікальний об’єкт є надзвичайно важливим для міста, адже після завершення будівництва він стане потужним центром веслування та водних видів спорту, де можна буде проводити будь-які міжнародні змагання з тих видів спорту, які практикуються на так званій «тихій воді». Фактично Тернопіль стане столицею України з водних видів спорту», — відзначив Сергій Надал. Також очільник міста назвав дату завершення робіт. «Спорудження водної арени триває уже другий рік, і на будівництво Центру веслування та водних видів спорту цього року, як і минулого, виділено 17 мільйонів гривень, 7 мільйонів з яких фінансується за кошти бюджету Тернопільської громади, а інші кошти — з Державного фонду регіонального розвитку. За ці гроші в цьому році ми плануємо завершити усі будівельні роботи. Зокрема, тут буде здійснено благоустрій території, влаштування пішохідних доріжок, заїздів та виїздів, буде збудовано суддівські вишки, трибуни, під трибунні приміщення, місця для перебування спортсменів, місця для зберігання інвентарю, додаткові інфраструктурні елементи та інше. А у 2020 році тут проведуть завершальні роботи, зокрема добудують старт-фініш, обвідний канал, а також систему відведення води і стоків», — прозвітував Сергій Надал. Нагадаємо, спорудження водної арени в Тернополі здійснюється кількома етапами. Розпочали у 2017 році, коли міський голова заклав капсулу під будівництво. Віра СОТНИК.