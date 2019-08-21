Тролейбуси і комунальні автобуси: з 1 вересня проїзд для студентів та учнів у комунальному громадському транспорті Тернополя буде безкоштовним

ІЗ ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ ПРОЇЗД В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ТЕРНОПОЛЯ ТА У КОМУНАЛЬНИХ АВТОБУСАХ ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ БУДЕ БЕЗКОШТОВНИМ. ТАКИМ ПРАВОМ ЗМОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ ВСІ ВЛАСНИКИ УЧНІВСЬКОЇ/СТУДЕНТСЬКОЇ «КАРТИ ТЕРНОПОЛЯНИНА». Як повідомляє мерія Тернополя, вже з 1 вересня всі учні та студенти міста, які мають «Карту тернополянина », зможуть безкоштовно їздити у міських тролейбусах і комунальних автобусах. Для проїзду їм необхідно буде лише пред’явити відповідну учнівську/студентську карту та отримати квиток за проїзд. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, ухвалено рішення надати право на безкоштовний проїзд не лише у тролейбусах, а й в комунальних автобусах. «Студенти й учні мають змогу їздити безкоштовно не лише у тролейбусах, як повідомлялося раніше, а й в комунальних автобусах. Відповідно до концепції транспортної реформи Тернополя на вулицях нашого міста з’явиться майже 100 великих комунальних автобусів. Усі пільги на проїзд будуть збережені», — зазначив Сергій Надал. Вказана послуга є безкоштовною при умові, що «Соціальна карта тернополянина» категорії «Учнівська» не пошкоджена. Термін виготовлення нового електронного квитка — до трьох днів. Сергій Надал: «Відповідно до концепції транспортної реформи Тернополя, на вулицях нашого міста з’явиться майже 100 великих комунальних автобусів. Усі пільги на поїзд будуть збережені» Нагадаємо, що окрім учнів і студентів право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста мають також пільгові категорії населення при пред’явлені відповідної «Карти тернополянина». Зокрема, всі категорії пільгового населення і надалі перевозитимуться безкоштовно та в необмеженій кількості у тролейбусах, маршрутках і автобусах міста. Учасники бойових дій і добровольці також надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень при наявності посвідчення «Учасника бойових дій» чи посвідчення добровольця. Увага! «Карти тернополянина» мають право виготовити всі учні та студенти, які навчаються в освітніх закладах Тернопільської громади, незалежно від місця реєстрації. До слова, випускникам, які закінчили школу в 2019 році, не потрібно виготовляти новий електронний квиток для того, щоб користуватися тарифами проїзду в громадському транспорті для студентів. Адже для переоформлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина » категорії «Учнівська» у «Студентську » необхідно звернутися у ТОВ «Системний зв’язок» (вул В. Чорновола, 1, ІІ поверх), написати заяву і долучити до неї студентський квиток навчального закладу, куди ви вступили (якщо йдеться про заклад вищої освіти м. Тернополя). Виготовити пільгову персоніфіковану картку можна в оператора електронних систем міста за адресою: вул. В. Чорновола 1, ІІ поверх. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення. Картку для пільговиків виготовляють безкоштовно впродовж 20—25 робочих днів. Віра СОТНИК.