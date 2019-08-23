Трьом тернополянам присвоїли звання «Почесного громадянами міста Тернополя»

Гриць Драпак, Сергій Сірий та Дарія Чубата на День міста отримають звання «Почесного громадянами міста Тернополя» з відповідними відзнаками. Рішення про присвоєння цього звання артисту розмовного жанру, поету-пісняру та громадській діячці прийняли депутати на сесії міської ради, яка відбулася 21 серпня. Як зазначає міський голова Сергій Надал, цього року також шість тернополян нагородять «Відзнаками Тернопільської міської ради». «Відзначення кращих тернополян напередодні Дня Незалежності та Дня міста – це добра традиція у Тернополі, – розповідає міський голова. – Адже, окрім «Почесного громадянина міста Тернополя» та нагородження «Відзнаками Тернопільської міської ради», до святкових подій були нагороджені преміями також кращі школярі у різних галузях, «Кращі учні школи», випускники, які отримали 200 балів із ЗНО, а також науковці. Сподіваємося, що така традиція відзначати кращих – є хорошим стимулом для тернополян розвиватися, прославляти рідне місто та працювати на його благо». Список осіб, яких нагороджено «Відзнакою Тернопільської міської ради» ПОСТІЛЬСЬКА Наталія Семенівна – голова Тернопільського обласного «Союзу Українок», СКАКУН Володимир Кирилович – голова Української Народної Ради Тернопільщини, СЛИВКА Павло Васильович – голова Тернопільського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, депутат І і ІІ скликань ТМР, ТКАЧУК Микола Платонович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики української та зарубіжної літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, КОПАЧ Олександра Григорівна – лікар – кардіолог та реабілітолог, член проводу «Української народної ради Тернопілля», ГОРДІЄНКО Ольга Миколаївна – голова громадської організації «Бебіко».