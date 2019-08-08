Він упав, але обіцяв піднятися

Останнім часом гривня показала найбільше в світі зростання щодо американської валюти — долара Долар почав «просідати» фактично ще з початку цього року. У липні курс долара «обвалився» до позначки у 25 гривень із понад 28 у січні. Спочатку українці кинулися купувати американську валюту. В касах комерційних банків були невеликі черги. З часом інтерес до долара помітно згас — чи то гривні закінчилися, чи ті, хто мав можливість придбати валюту, вже її достатньо купили, невідомо. Можливо, заспокоїла ситуація із стабільною гривнею. Тим паче, що для поціновувачів долара й тепер сприятливі умови — національна валюта поки у фаворі. Наприкінці минулого тижня гривня посіла перше місце в рейтингу світових валют щодо долара США. А з початку 2019-го наша національна валюта зміцнилася до долара на 9,1 відсотка, посівши перше місце в рейтингу. Що вплинуло на такий успіх? Як розповів голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, зміцненню гривні посприяло кілька факторів. Основних — три. Перший — дещо краща ситуація на зовнішніх сировинних ринках — підвищилися світові ціни на одні з основних товарів українського експорту: руду і зерно. В результаті за наші сировинні товари експортна виручка зросла. Другий, який привів до зайвої пропозиції доларів — вибори президентські, а потім парламентські, бо чи не всі грошовиті люди країни беруть участь у них і «викидають» на рекламу й просування свого кандидата долари, головно в Україну заходили офшорні гроші. Але є і третій фактор, який визначальний — це те, що Національний банк упродовж останніх років проводить жорстку монетарну політику з дуже високими відсотковими ставками. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), за словами експерта, були випущені за завищеними процентними ставками. Так робили й у попередні роки, але тоді йшлося про декілька сотень мільйонів доларів, а тепер уже пішла сума мільярдами. Ситуацією скористалися спекулянти. «Спекулянти почали заводити в Україну й продавати долари. Продавали їх і купували ОВДП із такою величезною дохідністю. Щоб було зрозуміло: в Європі дохідність три-чотири відсотки річних, а в нас 17— 18%, якщо курс стоїть. А якщо гривня ще й зміцнюється, то ця дохідність перевалюється за 20—25 відсотків», — пояснив Борис Кушнірук. Експертка міжнародної спілки «Інститут національної політики» Марина Багрова назвала ще одну причину — падіння цін на газ, що закуповує Україна за валюту в Європейському Союзі. А експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась додав ще один фактор: на 9,8 відсотка збільшилися перекази українських заробітчан і зріс експорт товарів на вісім відсотків. Але така ідилія для гривні не довготривала, кажуть чи не всі експерти. Вже восени її курс може змінитися. Адже основні для країни вибори закінчилися, більше запозичень уряд робити не зможе, а спекулянти виведуть свої кошти вже до кінця року, а це може викликати попит на валюту. Не треба забувати, що в бюджеті на цей рік закладений курс гривні аж ніяк не 25 чи 26 до долара, а 29,4 гривні за долар. Тепер бачимо різницю в межах 15 відсотків… Нагадаю, за прогнозами Мінфіну, гривня на кінець 2019 року вартуватиме в межах 27,4 долара, у 2020- му — 28,2, у 2021-му — 29,4, у 2022-му — 30 доларів. Як правило, навіть на українських ринках ціни на продукти зі свого городу продавці звіряли з курсом гривні. Нині увага до порівняно «схудлого » долара невелика. Продавці кажуть, що погода не стежить за курсом, а диктує свої вимоги й правила. Цьогорічна спекотна весна, а потім — дощі були не вельми сприятливі для домашньої городини, зокрема огірків. Тож їх на ринку не так багато й ціни на них кусаються. Порівняно недешеві й помідори, дорогі сливи, абрикоси, бо неврожай. Цибул і також небагато, тому радять уже тепер запасатися нею. Восени обіцяють дешевшу картоплю і моркву. Зате імпортні фрукти за рахунок дешевшого долара, кажуть, будуть ще дешевші. Але бананами й апельсинами родину довго не прогодуєш, як, наприклад, гречкою. А на неї з вересня обіцяють вищі ціни, бо посіяли мало, а із жовтня подорожчають і молочні продукти, але це — сезонний ріст. Також прогнозують зростання вартості хлібобулочних виробів. Радує автолюбителів падіння цін на бензин і газ. АЗС знизили ціни, пояснюють експерти, тому, що вони були завищені через ризик скорочення поставок з Росії та Казахстану. Зрив поставок справді був реальний. Через російські обмеження на провезення нафтопродуктів до України казахи призупинили поставки скрапленого газу до нашої країни. Ситуація стабілізувалася. Чи надовго — покаже час. Валентина БАЦА.