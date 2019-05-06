ПРО НАС І ПРО ГАЗ: уряд ухвалив рішення про призначення субсидій у разі сумнівних боргі

Вартість газу, а отже — значної частини комунальних послуг, чи не основне питання, що хвилює українців. На несправедливому для населення тарифі будувала передвиборчу агітацію значна кількість тих пол ітиків, які прагнули президентського крісла. Про народ і його блага неабияк турбувалася, судячи із напис ів на лозунгах, і команда Володимира Зеленського. Чи міг Президент Порошенко знизити вартість газу? Особисто — ні. Чи може тепер Зеленський це зробити? Його радник Дмитро Разумков однозначно сказав — ні. Але щоб електорат не одразу розчарувався у виборі, команда Зеленського помахала пальцем у бік уряду Гройсмана й прикрикнула: вартість газу треба зменшити! Та прикрикнула пізнувато, бо рішення було прийнято ще до другого туру президентських виборів, тож газ і так мав стати дешевшим з першого травня. Це, як пояснюють урядовці, сталося тому, що на міжнародному ринку ціна на нафтопродукти пішла донизу. Більше того, як заявив прем’єрміністр Володимир Гройсман, зниження ціни на газ із першого травня може бути не останнім. Нагадаю. Ще 22 квітня «Нафтогаз » заявив, що спільно із представниками уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення з першого травня 2019 року, а й зменшити її до рівня 8247 грн за тисячу кубів (кінцева роздрібна ціна). Наступного дня Гройсман сказав про те, що зниження ціни на газ із травня є гарним початком для подальших знижень. Раніше йшлося про те, що вартість газу зменшать не набагато, потім уряд вирішив зменшити її на 300 грн за тисячу кубів. При цьому прем’єр пригрозив голові «Нафтогазу» Андрієві Коболєву звільненням, якщо компанія не знизить ціну на газ для потреб населення. Приємно визнавати те, що будьяк і вибори в Україні дуже стимулюють любов влади до народу. Так, днями міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що постанова Кабм іну, яка дозволяє знижувати ціну на газ для потреб населення нижче 8,55 грн за кубометр, відповідає зобов’язанням, що взяла на себе Україна в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона додала, що тільки в кінці 2019 року ціна газу для населення має встановитися на ринковому рівні. Людям, які щомісяця заглядають у платіжки, не зовсім зрозумілі ці реверанси МВФ й українського уряду один одному. Виникає тільки питання: якщо МВФ такий ліберальний щодо ціни на газ впритул до президентських виборів, то чому не знизили його вартість раніше. Є ще одна приємна новина для народу від люблячого уряду: сумнівні борги за газ не впливатимуть на субсидію. Тобто незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу управління соціального захисту населення не братимуть до уваги під час перепризначення субсидій у травні. Ось що повідомляє уряд: «Субсидіанти сигналізують, що останнім часом їм приходять платіжки зі значними боргами. Природа цих боргів для них є незрозумілою, оскільки за спожитий їхнім домогосподарством газ вони розраховуються вчасно. Тому за пропозицією Мінсоцполітики уряд ухвалив рішення не враховувати ці сумнівні борги. У травні… всі постачальники природного газу будуть зобов’язані надати в місцеві управління соцзахисту інформацію щодо наявності прострочено ї заборгованості без зазначення нарахувань за так звані коефіцієнти. На основі цієї інформації й будуть перепризначатися субсидії. Ті сім’ї, які розраховуються за газ вчасно і в повному обсязі, отримають право на готівкову субсидію. Ті громадяни, які матимуть борги за спожитий ними газ, будуть переведен і на безготівкову форму монетизац ії. Борги сумнівного походження ні в першому, ні в другому випадках не впливатимуть на процес перепризначення субсидій». Впливатиме на наше життя, як завше, курс долара США, а ще — введений з першого травня закон, що стосується оплати за житловокомунальні послуги. У ньому сказано, що борги за послуги тягнутимуть за собою штрафи. Але про це детальніше — в наступному числі газети. Спочатку — про долар. Так-от, у передвиборчий період гривня зміцнилася і ще, очевидно, буде триматися, адже попереду вибори парламентські, з кількох причин, серед яких — чималий вкид на український ринок доларів на проведення перегонів. Поступово гривня, як прогнозує МВФ, поступиться долару. До кінця 2019- го, за прогнозами фонду, курс становитиме 28,7 грн за долар. Про це йдеться у квітневому огляді МВФ World Economic Outlook. Експерти МВФ очікують, що гривня продовжуватиме слабшати не лише протягом 2019- го, а й надалі. Так, у 2020-му прогнозують 30 грн за долар, у 2021-му — 30,5 грн. Згідно з прогнозом, до 2024 року гривня ослабне стосовно долара ще більше й курс буде приблизно 31,9 грн за долар. Аналітики Американського фінансового конгломерату Morgan Stanley мають свою думку з цього приводу. Так, вони спрогнозували, що до кінця 2019-го курс гривні впаде порівняно із сьогоднішнім на 4 грн — до 31 грн за долар. Окрім цього, вони очікують, що до кінця 2020-го курс гривні до долара знизиться ще більше — до 32,5 грн. Зробило свій прогноз також відоме агентство Fitch. Вони вважають, що до кінця 2019-го курс буде не вищим, ніж 28,86 грн за долар. Чи вірити всім їм — справа кожного. Валентина БАЦА.