Виграють гравці, програють — тренери

Минулий тиждень завершився для вітчизняного футболу відставками відразу двох головних тренерів команд елітного дивізіону. Після вильоту з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від бельгійського «Брюгге» (0:1, 3:3) звільнили білоруса з «динамівським» серцем Олександра Хацкевича, а ще більш відомому в минулому бразильському футболістові Жуліо Сезару «подякували» за працю після чотирьох підряд поразок із початку сезону донецького «Олімпіка».

Сказати, що котрась із них стала несподіваною, було би несправедливо. Протягом двох років і двох із половиною місяців перебування біля керма київського «Динамо» чотириразового чемпіона Білорусі та семиразового чемпіона України, який перед тим, як очолити одного з грандів українського футболу, вже мав так само дворічний досвід роботи з національною збірною своєї країни, в багатьох склалося не тільки враження, а й упевненість, що той несамостійний у своїх рішеннях. Як, зрештою, і всі ті, хто очолював біло-синіх після Валерія Лобановського.

Зайве тому свідчення — слова президента «Динамо» Ігоря Суркіса, який знайшов у собі сили привселюдно вибачитися вже перед новим головним тренером київського «Динамо» Олексієм Михайличенком, призначеним минулого четверга, 15 серпня. Мовляв, п’ятнадцять років тому, коли так само звільнив одного з учнів і наступника легендарного в світі наставника, але після першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2004—2005 років із «Трабзонспором», учинив імпульсивно. Адже динамівці за Михайличенка перед тим двічі підряд стали чемпіонами України і через кваліфікаційне сито пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів, де виступили досить успішно, одного разу фінішувавши третіми і перебравшись до стадії плей-оф Кубка УЄФА. Та й турецький бар’єр, зрештою, подолали, але вже під керівництвом Йожефа Сабо…

Що ж тоді казати про Олександра Хацкевича, довірений якому склад підсилювали хіба іноземними «зірками» з Данії, Словенії, Угорщини, а останнім часом і, взагалі, з Люксембургу. Допомогти набратися необхідного досвіду молодим вихованцям динамівського клубу чи впоратися із завданням виходу до групового турніру Ліги чемпіонів вони, схоже, апріорі не могли. Особливо за умови, коли на вітчизняній арені набагато краще укомплектований донецький «Шахтар» поступився хіба двома «виставковими» суперкубками України. Хоча і регулярно за часів керівництва Хацкевича програвав «Динамо» в очних поєдинках. Одне слово, спеціаліст зробив, здається, все, що міг за тих коштів, які виділяли йому на команду. У будь-якому разі «подвигу» Олега Блохіна, за якого команда фінішувала четвертою в чемпіонаті, не повторив, утримуючи гідний наявного кадрового потенціалу титул віцечемпіона країни.

А про вже колишнього наставника «Олімпіка» краще за інших, здається, сказав імпульсивний футбольний експерт Віктор Леоненко. «Правда-матка» не в тому, що Жуліо Сезар не мав необхідного тренерського досвіду. Куди гірше, коли аматорами є власники футбольних клубів. Навіть попри те, що Владислав Гельзін ще недавно сам виходив на поле у футболці своєї команди. Навіщо запрошувати іноземного фахівця для роботи із середняком прем’єр-ліги, добре усвідомлюючи, що і гравців вельми середнього рівня, які змінюються ледве не кожних пів року, той не навчить уже у футбол грати, і з обмеженим фінансуванням вище голови, так би мовити, не стрибне.

Перед тим же, як ознайомити прихильників футболу з результатами четвертого туру перейменованої у Фавбет-лігу Української прем’єр-ліги, скажу, що долю київського «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи повторив «Маріуполь». Із тією хіба різницею, що віцечемпіонам України дісталося призове місце в груповому турнірі тієї ж Ліги Європи, а «Маріуполь» припинив виступи на міжнародній арені, щойно їх розпочавши.

Нідерландський АЗ «Алкмаар», дозволивши підопічним Олександра Бабича героїчно втримати вдома «суху» нульову нічию, на своєму полі не «помітив» четверту команду України — 4:0. Натомість луганська «Зоря» після гостьової нічиєї з болгарським ЦСКА (1:1) минулого четверга таки зламала опір суперників завдяки єдиному голу в домашній зустрічі, забитому Назарієм Русиним на 90-й хвилині — 1:0. Але на стадії плей-оф кваліфікаційного відбору підопічним Віктора Скрипника так само не позаздриш, як і перед тим гравцям «Маріуполя». Аби разом з «Олександрією» і «Динамо» стати учасниками групового турніру Ліги Європи, доведеться зробити ні мало ні багато — всього лиш за підсумками двох поєдинків довести свою перевагу над «Еспаньолом». Першу гру суперники проведуть в Іспанії вже цього четверга, 22 серпня.

У чемпіонаті ж України і далі до болю знайоме некомпетентне суддівство елітних вітчизняних команд. Навіть телевізійні коментатори, не вагаючись, указували на кричущі помилки арбітрів принаймні в двох із п’яти зіграних наприкінці минулого тижня поєдинках. Як би там не було, а результати від цього не зміняться. Існує хіба мала надія на те, що найбільш некваліфіковані служителі футбольної Феміди таки понесуть покарання.

Отже, підсумки четвертого туру: «Ворскла» — «Дніпро-1» — 1:1, «Десна» — «Колос» — 0:0, «Олімпік» — «Карпати» — 1:3, «Зоря» — «Олександрія» — 1:2, «Львів» — «Шахтар» — 0:2. Зустріч «Маріуполя» і «Динамо» перенесено на середу, 25 вересня.

Поєдинки п’ятого туру призначені на наступні суботу-понеділок, 24—26 серпня. Тренерські дебюти нових головних наставників «Динамо» та «Олімпіка» відбудуться в очному протистоянні на День Незалежності на НСК «Олімпійський». А «Шахтар» у неділю прийматиме «Маріуполь».

На фото: новий головний тренер київського «Динамо» Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО (зліва) і… старий — п’ятнадцять років тому.

Фото з вільних джерел