Немов на гойдалках «Зоря» із «Динамо»

Сьогодні навіть за дві години пополудні ще не було відомо, чи продовжиться вітчизняний футбольний чемпіонат серед команд прем’єр-ліги. Україна залишалася однією з небагатьох на Старому континенті, де ще не відправили на карантин гру мільйонів.

Утім навіть до завершення написання цього матеріалу є ще час. І футбольним функціонерам, схоже, доведеться вимушено ухвалити непопулярне рішення. Адже також учора стало відомо, що національний чемпіонат призупинили і в Угорщині, а в Європі, окрім України, продовжують ще грати тільки в Білорусі, Сербії, Туреччині і Росії.

Проведені минулих суботи-неділі без глядачів поєдинки 23-го туру чемпіонату України, до речі, не обійшлися без сенсацій. Луганська «Зоря», скажімо, стала другою командою, яка в регулярному турнірі зуміла обіграти «Шахтар». На своєму полі в Запоріжжі підопічні Віктора Скрипника нічим не поступалися фаворитам. А хвилин за десять до фінального свистка ще й зуміли завдяки потужному ударові Богдана Михайличенка, який ледве не порвав сітку у воротах дублера Андрія Пятова Анатолія Трубіна, вирвати перемогу — 1:0.

Поверненню луганців на другу сходинку посприяв і нічийний підсумок у матчі двох їх головних фаворитів. На НСК «Олімпійський» київські динамівці більше години не могли забити у ворота чернігівської «Десни». Зрештою завжди націлений на завершення наступальних комбінацій Назарій Русин таки домігся свого на 69-й хвилині. Але і його, й інших партнерів підвів досвідчений Олександр Караваєв. На 83-й хвилині видав «цукерочку-пас» на свого тезка з команди суперника Олександра Філіпова. Таким подарунком форвард, звісно, не міг не скористатися, легко перегравши Георгія Бущана — 1:1.

Зрештою, не тільки Караваєв винен — переконаний колишній динамівець Сергій Ковалець. Не розуміє ветеран, чому їхні спадкоємці, заледве відкривши рахунок, чи не відразу починають грати на його утримання.

Інші результати 23-го туру: «Львів» — «Карпати» — 1:1, «Дніпро-1» — «Маріуполь» — 2:0, «Олександрія» — «Колос» — 4:2, «Олімпік» — «Ворскла» — 1:1.

І ось щойно стало відомо, що також учора УЄФА провів спільну з усіма членами асоціації конференцію, на якій вирішили перенести фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік. На цьому засіданні мають прийняти і рішення про завершення турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019—2020 років.

Також через небезпеку поширення коронавірусу не відбудуться товариські матчі збірної України з командами Франції та Польщі, що були заплановані на 27 та 31 березня. Рішення ухвалити вчора після консультацій із французькою і польською федераціями. Скасовано і навчально-тренувальний збір національної команди, який мав розпочатися з наступного тижня.

Повідомлень же про зупинення чемпіонату України досі не надходило. Якщо змагання все-таки продовжать, то в 24-му турі, запланованому на 21—22 березня, зустрінуться «Шахтар» і «Динамо».

На фото: гравці луганської «Зорі» змогли привітати своїх уболівальників тільки перед зачиненими воротами стадіону.

Фото з вільних джерел