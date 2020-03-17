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Немов на гойдалках «Зоря» із «Динамо»

17.03.202017.03.2020Автор Богдан Дікальчук
Немов на гойдалках «Зоря» із «Динамо»

Сьогодні навіть за дві години пополудні ще не було відомо, чи продовжиться вітчизняний футбольний чемпіонат серед команд прем’єр-ліги. Україна залишалася однією з небагатьох на Старому континенті, де ще не відправили на карантин гру мільйонів.

Утім навіть до завершення написання цього матеріалу є ще час. І футбольним функціонерам, схоже, доведеться вимушено ухвалити непопулярне рішення. Адже також учора стало відомо, що національний чемпіонат призупинили і в Угорщині, а в Європі, окрім України, продовжують ще грати тільки в Білорусі, Сербії, Туреччині і Росії.

Проведені минулих суботи-неділі без глядачів поєдинки 23-го туру чемпіонату України, до речі, не обійшлися без сенсацій. Луганська «Зоря», скажімо, стала другою командою, яка в регулярному турнірі зуміла обіграти «Шахтар». На своєму полі в Запоріжжі підопічні Віктора Скрипника нічим не поступалися фаворитам. А хвилин за десять до фінального свистка ще й зуміли завдяки потужному ударові Богдана Михайличенка, який ледве не порвав сітку у воротах дублера Андрія Пятова Анатолія Трубіна, вирвати перемогу — 1:0.

Поверненню луганців на другу сходинку посприяв і нічийний підсумок у матчі двох їх головних фаворитів. На НСК «Олімпійський» київські динамівці більше години не могли забити у ворота чернігівської «Десни». Зрештою завжди націлений на завершення наступальних комбінацій Назарій Русин таки домігся свого на 69-й хвилині. Але і його, й інших партнерів підвів досвідчений Олександр Караваєв. На 83-й хвилині видав «цукерочку-пас» на свого тезка з команди суперника Олександра Філіпова. Таким подарунком форвард, звісно, не міг не скористатися, легко перегравши Георгія Бущана — 1:1.

Зрештою, не тільки Караваєв винен — переконаний колишній динамівець Сергій Ковалець. Не розуміє ветеран, чому їхні спадкоємці, заледве відкривши рахунок, чи не відразу починають грати на його утримання.

Інші результати 23-го туру: «Львів» — «Карпати» — 1:1, «Дніпро-1» — «Маріуполь» — 2:0, «Олександрія» — «Колос» — 4:2, «Олімпік» — «Ворскла» — 1:1.

І ось щойно стало відомо, що також учора УЄФА провів спільну з усіма членами асоціації конференцію, на якій вирішили перенести фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік. На цьому засіданні мають прийняти і рішення про завершення турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019—2020 років.

Також через небезпеку поширення коронавірусу не відбудуться товариські матчі збірної України з командами Франції та Польщі, що були заплановані на 27 та 31 березня. Рішення ухвалити вчора після консультацій із французькою і польською федераціями. Скасовано і навчально-тренувальний збір національної команди, який мав розпочатися з наступного тижня.

Повідомлень же про зупинення чемпіонату України досі не надходило. Якщо змагання все-таки продовжать, то в 24-му турі, запланованому на 21—22 березня, зустрінуться «Шахтар» і «Динамо».

На фото: гравці луганської «Зорі» змогли привітати своїх уболівальників тільки перед зачиненими воротами стадіону.

Фото з вільних джерел