Як ти міг, батьку?

Нещодавно дізналася, що в мого батька є позашлюбна донька. Ця звістка мене шокувала, бо тато з мамою завжди були богобоязливими людьми, ходили до церкви, але ніколи і словом не обмовилися, що в тата десь росте дитина, наша сестра.

Про існування цієї вже дорослої жінки я випадково довідалася майже у тридцять років від двоюрідної тітки. Вона розповіла, що бабуся була категорично проти шлюбу мого батька й тієї дівчини і переконала сина, що дитина — нагуляна, не від нього. Він послухав матір і покинув свою вагітну кохану. Згодом вона народила дівчинку, як дві краплі води, схожу на нього. Тітка сказала, що батько ходив у пологовий і бачив немовля, але й після цього не повернувся до нареченої.

Мені дивно, як мій чуйний, турботливий тато зміг відмовитися від своєї кровинки! На жаль, не можу про це його запитати особисто, бо батько вже п’ять років як покійний. Але мені не вкладається в голові, як він спокійно колисав, бавив, балував іграшками та одягом нас із братом, навіть не згадуючи про старшу доньку. Адже, може, вона теж потребувала батьківської любові, тепла, якоїсь копійчини!

Я зважилася на розмову із мамою і зрозуміла, що вона все знала ще до заміжжя із татом. Як моя ненька, яка вважає себе праведною християнкою, пішла під вінець із чоловіком, в якого дитина росте сиротою? Мама у відповідь на мої слова лише відмахнулася, мовляв, я забагато драматизую. А коли я сказала, що розшукаю свою сестру, мовила, що мені лише дурниці в голові. Тож через цю приголомшливу звістку моє життя перевернулося з ніг на голову, а на своїх батьків, свою, як я думала, правильну родину подивилася іншими очима.

А сестру Любу я таки знайду. Аби попросити в неї вибачення за всіх своїх рідних.

ІВАНКА.