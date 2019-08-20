ЯК У ЧОРТКОВІ ПОЗБУВАЮТЬСЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ

Пластикові пакети, якими ми звикли користуватися в супермаркетах, зазвичай виготовлені з поліетилену. Вони з’явилися в середині 50-х років в Америці та відразу ж завоювали величезну популярність. Тому коли пластик увійшов у наше повсякденне життя, це здавалося революцією — зручно, практично й дешево. Однак весь світ уже усвідомив, якої шкоди він завдає екології планети. Використані пакети зберігаються тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. Чотири трильйони пакетів на рік використовується в світі. Вчені підрахували: вони вбивають мільйон птахів, 100 тисяч морських ссавців і незліченні косяки риб. Екологи забили на сполох. Для боротьби із забрудненням довкілля поліетиленовими пакетами застосовуються різні заходи, і вже близько 40 країн ввели заборону або обмеження на виробництво і продаж пластикових пакетів. Із квітня 2016 року Франція ввела повну заборону на одноразові поліетиленові пакети. Крім того, це перша країна в світі, яка заборонила виробництво і продаж одноразового пластикового посуду на своїй території. Згідно з новим законом, заборона повинна набрати чинності з 2020 року. Таким чином, Франція стала лідером у боротьбі із забрудненням довкілля пластиком. Хоча Чортків і не Париж, однак проблемі використання поліетилену тут теж надають неабиякої уваги. Нещодавно виконавчий комітет Чортківської міської ради закликав власників торговельних точок і магазинів міста зменшити використання поліетиленових пакетів. Натомість вони можуть пропонувати покупцям альтернативу — екосумки і торбинки чи паперові пакети. Чимало власників магазинів у Чорткові підтримали таке рішення виконкому. Працівники відд ілу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності міської ради Юлія Демкович і Марія Безушко відвідали низку торговельних точок та поспілкувалися із власниками й адміністраторами. Вони розповіли про шкідливий вплив пластику на довкілля та порадили, як мінімізувати його використання. До ініціативи міської ради пообіцяли долучитися власники магазинів міста «Норма», «Смаколик», «Рукавичка », «Старий гастроном », «Все для вас», «Рута », «Марія», «Стрілець», «Універмаг», «Весна» та «Європа». Вони погодилися пропонувати своїм покупцям альтернативу пластиковим і поліетиленовим пакетам. Ірина МАДЗІЙ. Фото із сайту Чортківської міської ради.