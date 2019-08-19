За бажанням запишіться на особистий прийом

Упродовж січня-липня 2019 року посадові особи головного управління ДФС у Тернопільській області провели 69 особистих прийомів громадян. Це на три прийоми більше, ніж у торішньому аналогічному періоді.

Керівник обласного фіскального відомства провів три особистих прийоми громадян, його заступники — дев’ять, інші посадові особи — 57.

На особистих прийомах побували 26 підприємців, 15 громадян іншого соціального стану (керівники/бухгалтери), 12 громадян, соціальний стан і категорію авторів звернень яких не визначено, дев’ять пенсіонерів, три одиноких матері. Особисто зверталися також робітник, безробітний, екс-працівник фіскальної служби, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Після проведених особистих прийомів громадянам надали 69 усних роз’яснень.

Записатися на прийом до посадових осіб головного управління ДФС у Тернопільській області можна за телефоном (0352)43-46-33.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області