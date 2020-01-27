Особисті прийоми громадян податківцями

У 2019 року посадові особи територіальних органів ДПС у Тернопільській області провели 93 особисті прийоми громадян, що на 17 більше, ніж позаторік. Зокрема, керівник обласного податкового відомства провів прийомі прийомів, його заступники — тринадцять, інші посадові особи — 74.

На особистих прийомах побували 31 підприємець, 26 осіб, соціальний стан яких не визначено, 17 громадян іншої категорії (керівники/бухгалтери суб’єктів господарювання), 10 пенсіонерів, три одинокі матері. Зверталися також колишній працівник органів ДПС, безробітний, найманий працівник, особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Під час проведених особистих прийомів громадянам надали 93 усні роз’яснення.

Записатися на прийом до посадових осіб головного управління ДПС у Тернопільській області можна за телефоном (0352)43-46-33.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області